RAV4¤ËPHEV¥â¥Ç¥ë¤òÄÉ²Ã¥È¥è¥¿¤Ï¿··¿¡ØRAV4¡Ù¤ÎPHEV¡Ê¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ë¥â¥Ç¥ë¤òÄÉ²Ã¡¢3·î9Æü¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ú²èÁü¡ÛHEV¤ÈPHEV¡¢Á´¼Ö¤¬ÅÅÆ°¼Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¿··¿¥È¥è¥¿RAV4Á´41ËçºòÇ¯12·î¤ËÅÐ¾ì¤ÎHEV¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ë¥â¥Ç¥ë¤Ë²Ã¤¨¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ØRAV4 PHEV¡Ù¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸úÎ¨¤Î¹â¤¤¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ÂçÍÆÎÌ¤Î¶îÆ°ÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÅëºÜ¤ä¹â½ÐÎÏ½¼ÅÅ´ï¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¿·À¤Âå¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥È¥è¥¿¤Ç½é¤á¤ÆºÎÍÑ¤·¤¿