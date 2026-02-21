¡Ê¡Ë¤ÏÍ½ÁÛ1³ôÍø±×¡¢Ã±°Ì:¥É¥ë 23Æü¡Ê·î¡Ë ¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¡Ê5.37¡Ë 24Æü¡Ê²Ð¡Ë ¥Ûー¥à¡¦¥Ç¥Ý¡Ê2.57¡Ë £È£Ð¡Ê0.77¡Ë 25Æü¡Ê¿å¡Ë ¥»ー¥ë¥¹¥Õ¥©ー¥¹¡Ê3.05¡Ë ¥í¥¦¥º¡Ê1.94¡Ë ¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡Ê1.53¡Ë 26Æü¡ÊÌÚ¡Ë ¥Ç¥ë¡Ê3.52¡Ë ¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹