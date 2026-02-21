[2.20 Balcom BMW CUP U-17ÆüËÜÂåÉ½ 1-0 U-17¥¿¥¸¥­¥¹¥¿¥óÂåÉ½ ¹­Åç°ìµå]U-17ÆüËÜÂåÉ½¤ÈU-17¥¿¥¸¥­¥¹¥¿¥óÂåÉ½¤¬³«ËëÀï¤Ç·ãÆÍ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖHiFA Ê¿ÏÂµ§Ç° 2025 Balcom BMW CUP ¹­Åç¹ñºÝ¥æ¡¼¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼¡×¡£20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤Î½éÀï¤ÎÀèÈ¯¥ª¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ï¡¢DF·§ÅÄ²ÂÅÍ(RBÂçµÜU18)¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼Â¤Ï¡Ö°ìºòÆüµ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Ð¤«¤ê¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¡£·§ÅÄ¤ÏÂçµÜ¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡ÈRB¥°¥ë¡¼¥×¡É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥Ö¥é¥¬¥ó¥Á¡¼¥Î¤Ø¤È