¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥­¡¼¤Ç2¤Ä¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥°¡¼¤¬¡¢Êì¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ëÃæ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ò°ì½³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÊÆ»æ¡ÖUSA¥È¥¥¥Ç¡¼¡×¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¿Í¤ÎÉã¤ÈÃæ¹ñ¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Á¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥°¡¼¤Ï2019Ç¯6·î¤ËÃæ¹ñÂåÉ½¤òÁªÂò¤·¡¢2022Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç2¤Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Ë¤ÏÈ¿´¶¤¬¤º¤Ã¤Èßî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Âç²ñ¤â¥ô¥¡¥ó