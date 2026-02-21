新潟医療福祉大の矢粼レイス「後輩たちに後ろ姿を見せられるようにしたい」2月18日に開幕したデンソーカップチャレンジ刈谷大会（通称・デンチャレ）プレーオフ。東北選抜、北信越選抜、東海選抜、中国選抜、四国選抜、九州選抜の6チームが2グループに分かれ、上位1位が決勝に進み、勝者が2月23日から始まるデンチャレ本戦へと進出する。ここではデンチャレプレーオフで目に留まった選手の物語を紹介していく。今回は北
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. けがの警備員「刃物男」捕まえる
- 2. 競走馬施設で車暴走 女性が説明
- 3. 手術で体内にビニール袋置き忘れ
- 4. 「＃C-pla」社長が盗撮か 送検
- 5. 宇多田ヒカル「そば屋」投稿波紋
- 6. LINE開くと広告 ユーザー大不評
- 7. NHKの粋な「4分間」に感動の嵐
- 8. 解散発表のSHISHAMO、メンバー体調不良でファイナルツアー４公演の開催見合わせを発表
- 9. 衆院選 国民民主候補の女ら逮捕
- 10. りくりゅう交際中? 米国でも報道
- 11. 涙の睫敞帆 姉・菜那さんからの問いかけとハグに再び号泣 妹の素顔、本音吐露「最後の一周は…つらかった」「だんだん1500メートルが走れなくなっている」 悔しくも結果受け入れ、最後は笑顔
- 12. 「ビットワールド」最後の生放送
- 13. 男子高校生がはしかに感染 愛知
- 14. ゆきぽよ 番組密着中に緊急搬送
- 15. JR東「猫駅長体験」イベント中止
- 16. 「桃鉄」が日本勢初の金メダル
- 17. クロちゃん 筋トレ動画が炎上
- 18. 突然のお手紙...？ リニューアルで青色になった『サントリー生ビール』が、“青色の先輩”たちに“あいさつまわり”しているらしい
- 19. 飲食もAIもダメ 中国で流行語
- 20. 坂本銀獲得 コーチ「良かった」
- 1. けがの警備員「刃物男」捕まえる
- 2. 競走馬施設で車暴走 女性が説明
- 3. 手術で体内にビニール袋置き忘れ
- 4. 「＃C-pla」社長が盗撮か 送検
- 5. 衆院選 国民民主候補の女ら逮捕
- 6. 男子高校生がはしかに感染 愛知
- 7. JR東「猫駅長体験」イベント中止
- 8. 突然のお手紙...？ リニューアルで青色になった『サントリー生ビール』が、“青色の先輩”たちに“あいさつまわり”しているらしい
- 9. 「口論になって友達を殺してしまった」20代男性か…ワゴン車から遺体 同じ職場の男を聴取 容疑固まり次第逮捕へ 東京・武蔵村山市
- 10. ミスド閉店 最終日にメッセージ
- 1. ソープランド「売却続出」の裏側
- 2. 高市首相 推し活で勝ったは本当?
- 3. 広島城 老朽化のため「閉城」
- 4. 心不全で倒れた父を延命 後悔
- 5. 32歳、一人暮らし男性にパーソナル食洗機SOLOTAがもたらした嬉しい変化
- 6. 選挙活動0で当選「どうしよう」
- 7. 「満席で座れない」JRに見解聞く
- 8. 瀬戸の不貞行為 離婚事由になる?
- 9. 高市首相の「女子トーク」反響
- 10. 考えられぬ放送ミス 元アナ苦言
- 11. 「外為特会でホクホク発言」で、恐怖の「サナエ・ショック」″株＆円＆債券トリプル安!!!″がマジで来るぞ!!
- 12. 高市首相が施政方針演説、消費税減税「早期の法案提出目指す」…憲法改正発議「期待する」
- 13. 国民民主党の立候補者逮捕 玉木代表「極めて遺憾」「党の代表としてお詫び」
- 14. 社民党、議席を獲得できず 国政選挙で初、衰退が顕著
- 15. 【解説】「高市一強」国会で新たな人事 “お兄ちゃん”憲法トップへ…そのウラ側は？ “対トランプ外交”でも新展開
- 16. 証拠隠滅に協力「弁護士」の背景
- 17. 進次郎氏 地味ポスト着任の訳
- 18. 高市首相へ「失礼質問」真意語る
- 19. デリケートゾーン整形後の反響
- 20. 竹島なぜ行かない? 大臣の答えは
- 1. 飲食もAIもダメ 中国で流行語
- 2. 海外で「奴隷」になった日本女性
- 3. 宇宙人めぐりアメリカ国内に波紋
- 4. 意外と知らない英国経済の現状
- 5. 訪日控える動き嫌がらせではない
- 6. 中国人観光客の大幅減で日本のホテルが休業＝中国ネット「また私たちの勝ち」「それは中国人が…」
- 7. 仏で深刻「売買春のアングラ化」
- 8. 難病ALS診断の米俳優 53歳で死去
- 9. 急逝したジョーンズの娘 妊娠も?
- 10. 米大統領の相互関税 異例の事態
- 1. 32年働いたのに新人より給与低い
- 2. ディズニー離れ「値上げ」の代償
- 3. 中国人客減る→観光危機? 杞憂か
- 4. ニコ超が時給9000円のバイト発表
- 5. 「LUUPの公用化」にツッコミ殺到
- 6. 新NISAに預金の大半全振り→後悔
- 7. EVモーターズ社長が引責辞任
- 8. コロワイド ベローチェ買収検討
- 9. 違法です…中小企業に倒産危機も
- 10. 5億6000万円相当 金塊寄付あった
- 1. タイ人男と結婚したら過酷だった
- 2. Bluetooth対応の無線マウス登場
- 3. 楽天モバイル「最強預金」開始
- 4. NTTドコモ、販売施策「いつでもカエドキプログラム」を3月5日より一部変更！返却のみだと利用料最大2万2千円が必要に。機種変更などなら免除
- 5. モニター裏に収納スペースをプラスできる！VESA取り付けホルダーを発売
- 6. 未発表なSamsungの次期フォルダブルスマホ「Galaxy Z Fold8」と「Galaxy Z Flip8」、「Galaxy Z Fold8 FE」の開発機がIMEI情報に登録
- 7. 風景＆ネイチャー “映える”レタッチ : 濃密な色調でインパクトのある色彩を作り出そう
- 8. 直営店「Xiaomi Store」が関西初上陸！イオンモール鶴見緑地店が3月7日開店。4月にイオンモール伊丹店・堺鉄砲町店やららぽーと甲子園店も
- 9. 専門家に聞いてみた「第三次世界大戦が宇宙で起きたら最初の1週間で何が起きる？」
- 10. 冬の肌に“生ツヤ”を KATEの「くらげファンデ」が乾燥も温度差くずれも解決
- 11. エコバックス、最大30,000Pa対応のロボット掃除機「DEEBOT T90」
- 12. ChatGPTでLINEスタンプを作る
- 13. 孤独死のほうがマシだった……？ ケアハウスを舞台にした戦慄サイコスリラー『ジェニー・ペンはご機嫌ななめ』６月公開［ホラー通信］
- 14. スティーブン・キング、三池崇史らが『悪魔のいけにえ』の影響を語るドキュメンタリー『チェイン・リアクションズ』予告編［ホラー通信］
- 15. 航空評論家が警鐘「AIの航空機操縦、危機管理は人間にしかできない」
- 16. Xiaomiがグルーバル発表会を日本時間2月28日22時から開催！Leicaカメラ搭載スマホ「Xiaomi 17 Ultra」などが発表。日本でも発売へ
- 17. 睡眠サポートロボ「ネモフ」誕生
- 18. ハイアール、静音性と低振動性に優れたタテ型全自動洗濯機
- 19. AIの活用で「契約」のあり方を変革！ドキュサイン、「Docusign IAM」の日本本格ローンチを発表
- 20. 話題の「低糖質パン」が25%OFFに
- 1. NHKの粋な「4分間」に感動の嵐
- 2. 涙の睫敞帆 姉・菜那さんからの問いかけとハグに再び号泣 妹の素顔、本音吐露「最後の一周は…つらかった」「だんだん1500メートルが走れなくなっている」 悔しくも結果受け入れ、最後は笑顔
- 3. 「桃鉄」が日本勢初の金メダル
- 4. 坂本銀獲得 コーチ「良かった」
- 5. 中国代表の「国籍変更」論争再燃
- 6. 金メダル候補が転倒 一時中断
- 7. 坂本花織「未練はマジでない」
- 8. 中井亜美の五輪の思い出に爆笑
- 9. 睫敞帆が1500ｍ6位で涙止まらず 悲願の金メダルはならずも今大会3つの銅メダル【スピードスケート】
- 10. ロシア、66年ぶりメダルなし
- 1. 宇多田ヒカル「そば屋」投稿波紋
- 2. LINE開くと広告 ユーザー大不評
- 3. 解散発表のSHISHAMO、メンバー体調不良でファイナルツアー４公演の開催見合わせを発表
- 4. 「ビットワールド」最後の生放送
- 5. りくりゅう交際中? 米国でも報道
- 6. ゆきぽよ 番組密着中に緊急搬送
- 7. クロちゃん 筋トレ動画が炎上
- 8. 元カラテカ入江氏 驚きの年商
- 9. 有村架純に陣内智則がクレーム
- 10. 元祖裸芸人 公然わいせつの危機
- 1. 40・50代に「白髪ぼかしボブ」
- 2. 「ワンピース」の水水肉を再現
- 3. 城田優の母襲った試練 腫瘍発見
- 4. Suicaペンギン後継 選考委員決定
- 5. 怒りというより静かな失望だった
- 6. 日本人の「極めて希少な特権」は
- 7. ギフトに 春限定のスイーツ登場
- 8. 「ポンコツ上司」の理不尽な提案
- 9. 美容液発想のシートマスク発売へ
- 10. 「ブタメン」サンリオとコラボ