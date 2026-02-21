Á´ÊÆ¤Î³Ø¹»¤ä¿Þ½ñ´Û¤ÇÀä»¿¤µ¤ì¤¿ÏÃÂê¤Î¥Þ¥ó¥¬¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¤Ë¾åÎ¦¡ª ¿·´©¡Ø13ºÐ¤«¤é¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡Ê¥«¡¼¥é¡¦¥Ó¡¼¥ó Ãø¡¢Àº¿À²Ê°å¤µ¤ï ´ÆÌõ¡¢¸æÎ©±Ñ»Ë Ìõ¡Ë¤Ï¡¢Ê£»¨¤ÊÇ¾¤È¿´¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ç²òÀâ¤·¡¢À¤³¦°ì¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡Ö¡Ø¤³¤³¤í¡Ù¤Î¼é¤ê¤«¤¿¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìºý¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢ËÜ½ñ¤Î´ÆÌõ¤òÌ³¤á¡¢Ãø½ñ¡Ø»Ò¤É¤â¤¬ËÜÅö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ù¤ÎÀº¿À²Ê°å¤µ¤ï¤µ¤ó¤ËÆÃÊÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£º£²ó¤Ï¡¢¿Æ