¥Ô¥Ã¥Á¤Î¾å¤Ç³èÌö¤»¤º¤È¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢½ÉÌ¿¤È¸À¤¦¤Û¤«¤Ê¤¤¤«¡£¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤ÎÂ©»Ò¡Ê¥í¥Ê¥¦¥É¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ë¤¬¥É¥¤¥Ä»æ¡Øtz¡Ù¤«¤é¸·¤·¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£2010Ç¯£¶·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥í¥Ê¥¦¥É¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê15ºÐ¡Ë¤ÏÀèº¢¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëU¡Ý16ÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥¢¥ë¥¬¥ë¥Ù¡¦¥«¥Ã¥×¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë³«ºÅ¤Î¹ñºÝ¥æ¡¼¥¹Âç²ñ¡Ë¤Ë½Ð¾ì¡£Æ±»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä¥¹¥«¥¦¥È¤Î»ëÀþ¤ò½¸¤á¡¢Áá¤¯¤â¡ÈÄÉ¤Ã¤«¤±¡É¤È¸«¤é¤ì¤ë¾¯½÷¤¿¤Á¤«¤é²«¿§¤¤À¼±ç¤â