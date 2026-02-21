¶â¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë´î¤Öº´Æ£¥³¡¼¥Á¤È¥¹¡¼¡¦¥¤¡¼¥ß¥ó(C)Getty Images¹ñ¶­¤ò±Û¤¨¤¿»ÕÄï´Ø·¸¤ËÇ®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö2·î18Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë·è¾¡¤Ï¡¢¥¹¡¼¡¦¥¤¡¼¥ß¥ó¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤¬82.41ÅÀ¤òÃ¡¤­½Ð¤·¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖËÜÅö¤ËºÇ¹â¡×¡Ö²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÁª¼ê¤Ë¤â¹¥É¾¡ª ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÁª¼êÂ¼¤ÎÁ´ÍÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯2022Ç¯¤ÎËÌµþÂç²ñ¤Ç2¤Ä¡Ê¶ä1¡¢¶â1¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿22ºÐ