¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼Â¸³¾ì¡×¡ÎÃø¡Ï¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¡¦¥í¡¼¥¦¥§¥ó¥¹¥Æ¥£¥óºòÇ¯10·î¤ËÄäÀï¤¬À®Î©¤·¤¿¥¬¥¶¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤ÏÂ³¤­¡¢¥¬¥¶¤Ç¤Î»à¼Ô¤Ï¤ª¤è¤½600¿Í¤Ë¾å¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÂÐ¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê·³»ö¹¶·â¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢µ¿Ìä¤òÊú¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¥¬¥¶¤ò¤³¤³¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤ËÇË²õ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¼þÊÕ¹ñ¤Ë¤Þ¤Ç¹¶·â¤Î¼ê¤ò¹­¤²¤ë¤Î¤«¡¢¤È¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢¤³¤¦²óÅú¤¹¤ë¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¡ÖÀêÎÎÃÏ¡Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á