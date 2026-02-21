¡Ö²­Æì¼Ò²ñÏÀ¡×¡ÎÃø¡ÏÂÇ±ÛÀµ¹Ô²­Æì¤Î·úÀß¶È³¦¤Î¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¸µË½ÁöÂ²¤ÎÃËÀ­¤¿¤Á¡¢¡Ö¥ä¥ó¥­¡¼¡×¤ÎÃæ¤Ë20Ç¯¶á¤¯Æþ¤ê¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤äÀ¸¤­Êý¤«¤éÆüËÜ¼Ò²ñ¤È²­Æì¤Î´Ø·¸¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤¿¡£Ãø¼Ô¤ÎµÞÀÂ¸å¡¢¿Æ¤·¤«¤Ã¤¿³Ø¼Ô¤é¤¬ÊÔ¤ó¤À¡£Àï¸å¤âÀêÎÎ¤¬Â³¤¤¤¿²­Æì¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤«¤éÃÖ¤­µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î²­Æì¤Ç¤â¤µ¤é¤Ë¼þ±ï¤Ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÆó½Å¤Î¼þ±ï²½¡×¤µ¤ì¤¿¥ä¥ó¥­¡¼¤òÄÌ¤¸¡¢²­Æì¤Î¾õ¶·¤¬Îò»ËÅª¡¢·ÐºÑÅª¤Ê¹½Â¤¤È¶¦¤Ë¸«¤¨¤Æ