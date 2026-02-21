Æþ»î¤Î¹çÈÝ¤Ï¡¢Ã¯¤¬Áê¼ê¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤Ê¤«¤Ê¤«Ê¹¤­¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¡£¸òºÝÃæ¤ÎÈà½÷¤Ë¿Ò¤Í¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¸À¤¤Êý¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À­87Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡ÖÈà½÷¤ò½ý¤Ä¤±¤º¤Ë¡Ø¼õ¸³¤Î·ë²Ì¡Ù¤ò¿Ò¤Í¤ë¥»¥ê¥Õ¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú£±¡Û¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡×¤È¤À¤±À¼¤ò³Ý¤±¤Æ¡¢È¿±þ¤òÂÔ¤Ä¡Ö°ìÈÖ¡¢ÌµÆñ¤Çµß¤ï¤ì¤ë¸ÀÍÕ¡£Ê¹¤«¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ø¼õ¤«¤Ã¤¿¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡Ê10Âå½÷À­¡Ë¤È