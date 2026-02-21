EV·×²è¤Ï¸«Ä¾¤µ¤º¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ÎEV¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢º£¸å¡¢ÆâÇ³µ¡´Ø¥â¥Ç¥ë¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î»ÑÀª¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ï¡Ö¿êÂà»º¶È¤Ë¤ÏÂ°¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú²èÁü¡ÛËÌ²¤À¸¤Þ¤ì¤ÎÎ®Îï¤Ê2¥É¥¢¡¦¥¯¡¼¥Ú¡Ú¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼1¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡ÛÁ´38Ëç¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ï¸½ºß¡¢Ãæ¹ñ¼«Æ°¼ÖÂç¼ê¤ÎµÈÍø¥°¥ë¡¼¥×»±²¼¤Ë¤¢¤ë¡£¥Ü¥ë¥Ü¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¸ÂÄêÀ¸»º¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê