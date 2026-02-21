70Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¡ÖÌ¾Å´É´²ßÅ¹¡×¡£Ìó60Ç¯Á°¤ËÌ¾Å´É´²ßÅ¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿Æ±´ü5¿Í¤¬³«¤¤¤¿¡ÖOG²ñ¡×¡£¸æÇ¯84ºÐ¤ÎÈà½÷¤¿¤Á¤¬ÇÛÂ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¸ÜµÒÉô¡¦¸ÜµÒ²Ý¤Î¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¥¬ー¥ë¤Ç¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÌ¾Å´É´²ßÅ¹¤Î¸µ¡È¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¥¬ー¥ë¡É¤¬½¸·ë ´õË¾¤ÎÇÛÂ°Àè¤È¤Ï°ã¤¤ÉÔ°Â¤â¡Äº£»×¤¨¤ÐŽ¢ÀÄ½Õ¤Î»×¤¤½ÐŽ£ ÊÄÅ¹Á°¤ËOG²ñ ¡Ê¼ò°æÈÞÏ¤»Ò¤µ¤ó 84ºÐ¡Ë¡Ö¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¥¬ー¥ë¤È