¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó¤È¡¢É®¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡¢»ä¡¢¾åÂ¼ºÌ»Ò¡ÊTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¤ÏTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ð¡×¤Ç2Ç¯¤Û¤É¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤Ï¡Ö¥­¥ç¥ó¤µ¤ó¡×¡Ö¤µ¤¨¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ó¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¾®Àôº£Æü»Ò60ºÐ¤ÎÀ¸¤­Êý¡Ö¤ß¤ó¤ÊÉÝ¤¤¤Ê¤é¡¢»ä¤¬Àè¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡× ´ÔÎñ¤ÇÁª¤ÖµÙÍÜ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Î¤¿¤á¤Î¡ÈÎ¹¿Í¡É¤Î»þ´Ö¡Únews23¡Û¾®Àô¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¼«Á³ÂÎ¤Ç¡¢¤Ç¤â¤Ö¤ì¤Ê¤¤¿Ä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£À¤´Ö¤Ç¤Ï¡ÖÏ·²½¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤ò¡Ö¿Ê