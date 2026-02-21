◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート 女子1500m(大会15日目/現地20日)スピードスケート女子1500ｍに挑んだ郄木美帆選手は、6位で悲願の金メダルには届かず。レースを見守った姉・郄木菜那さんは「本当に格好いい滑りをこのオリンピックで見せてくれたと思います」と感極まりました。郄木選手は序盤から攻めのレースを展開し、全体2位で1100mを通過。しかし、最後はペースが上がらず、1分