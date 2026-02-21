¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê31¡Ë¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö20Æü¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç½Ð¾ì¡£Âè1ÂÇÀÊ¤Çº£½Õ1¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£5Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎ×¤àÎëÌÚ¤¬Àä¹¥¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£1²óÎ¢¡¢Æó»àÁö¼ÔÌµ¤·¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè1ÂÇÀÊ¡¢¥«¥¦¥ó¥È2-2¤«¤é±¦ÏÓ¥­¥ã¥Î¥ó¤ÎÄã¤á¥·¥ó¥«¡¼¤ò±Ô¤¯¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢ÂÇµå¤Ïº¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÃåÃÆ¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ103.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó166.9¥­¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥399¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó122¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿