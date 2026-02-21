¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï¤ë¤Ê°¦¡Ê53¡Ë¤¬20Æü¡¢Âçºå»Ô¤Î¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¡ÊNGK¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µÈËÜ¿·´î·à¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£µÈËÜ¤ÎÉñÂæ¤òÆ§¤à¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£ÇÐÍ¥Ë¾·î½Õ´õ¡Ê18¡Ë¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¤Ï¤ë¤Ê¤ÎÈ¾À¸¤ò»²¹Í¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿Ë¾·î¼ç±é¤ÎNetflix±Ç²è¡ÖThis is I¡×¡ÊÇÛ¿®Ãæ¡Ë¤òÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£2¿Í¤Ç¡È¥¨¥¢¤¢¤ä¤ä¡É¤âÈäÏª¤·¤Æ´¿À¼¤òÍá¤Ó¡¢¡ÖÂçÀ¾¸­¼¨¤Î»þ¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¿·´î·à¤Ç°é¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£ËÜÅö¤Î¤¢¤ä¤ä¤Î¥é¥¤¥Ö¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶Æ°