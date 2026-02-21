¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè23Àá¤¬20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ë¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Àï22»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤Æ5¾¡6Ê¬¤±11ÇÔ¤È¤¤¤¦ÀïÀÓ¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤­¤¿¾¡¤ÁÅÀ¤Ï¡Ö21¡×¤Ç14°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¦¥ë¥¹¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼´ÆÆÄ½¢Ç¤¸å¤Ï¡¢¸ø¼°Àï11»î¹ç¤òÀï¤Ã¤Æ2ÇÔ¤Î¤ß¤È°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤Ï¡¢Ä¾¶á¤Î¥ê¡¼¥°Àï5»î¹ç¤ÇÌµÇÔ¤ò·ÑÂ³¤·¡¢Ï¢¾¡Ãæ¤È¹¥Ä´¤ò¥­¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê