¥À¡¼¥Ó¡¼¥¸¥ç¥Ã¥­¡¼ÂçÀ¾Ä¾¹¨¤¬ÆÉ¤à¡Ö£³Ï¢Ã±¤Î¥Ò¥â·ê¡×¡½¡½º£Ç¯ºÇ½é¤Î£Ç£É¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¡ÊÅìµþ¡¦¥À¡¼¥È1600£í¡Ë¤¬£²·î22Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Æ±¥ì¡¼¥¹¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¡¢»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¡£ÂçÀ¾Ä¾¹¨¡Ê°Ê²¼¡¢ÂçÀ¾¡Ë¸½Ìò»þÂå¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ï¤Û¤ÜËèÇ¯¡¢Åß¤Î¾®ÁÒ³«ºÅ¤Ë¸½ÃÏÂÚºß¤Ç¥Õ¥ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤Ï¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤È¤â¤¢¤ì¡¢Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¡¢¸½ºß¤Û¤É¥À¡¼¥ÈÏ©Àþ¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é