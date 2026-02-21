ÀÑÊ¬¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸ø¼°¡¢·×»»¤¬ÂçÊÑ¡¢¥Æ¥¹¥È¤Ç¶ì¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤¿¡¢¤Ê¤É¡¢¤è¤¤°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤Êý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÑÊ¬¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Î»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤Ò¤½¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Æñ¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ºÈùÊ¬¤ò³Ø¤ó¤Ç¤«¤é¡¢¤½¤ÎµÕ¤ÎÁàºî¤È¤·¤ÆÀÑÊ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¹â¹»¿ô³Ø¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¤Î»ÅÊý¤Ë¤¢¤ë¡¢¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡±§Ãè²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡Ê¸½¡¦JAXA¡Ë¤«¤é¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î»Ø´ø³èÆ°¤Ë½¾»ö¤·¤¿¸å¡¢¿ô³Ø¶µ°é¤Î