¡È¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤¤¤«¤é¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤ë¡É¤ò·Ç¤²¤ëN organic¤«¤é¡¢Æ®¤¦ÈþÍÆÆý±Õ¤¬ÃÂÀ¸¡£¡ÖN organic Basic ¥Ð¥é¥ó¥·¥ó¥° ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥ß¥ë¥¯¡×¤¬2026Ç¯3·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£·«¤êÊÖ¤¹È©¹Ó¤ì¤ä¥Ë¥­¥Ó¡¢¥·¥ß¤Ê¤É¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¾®¤µ¤Ê¥À¥áー¥¸*³¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢¡ÈÈ©¤Î±ê¾å¡É¤òËÉ¤°Í½ËÉÈþÍÆÈ¯ÁÛ¤Î1ËÜ¤Ç¤¹¡£ ÀÖCICAÇÛ¹ç¤Ç±ê¾å¤òËÉ¤° N organic Basic ¥Ð¥é¥ó¥·¥ó¥° ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥ß¥ë¥¯ ²Á³Ê¡§6,380±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë