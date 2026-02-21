·Ù»¡¤Ï¡¢21ÆüÌ¤ÌÀ¡¢»àÂÎ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤Ç²ÏËÌÄ®Ã«ÃÏ¤Ò¤Ê»Ô»°ÃúÌÜ¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤Î½÷¡Ê38¡Ë¤ò¶ÛµÞÂáÊá¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷¤Ï¼«¿È¤Î¼«Âð¤Ë¡¢»áÌ¾¤äÇ¯Îð¡¢À­ÊÌ¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤°äÂÎ¤ò¥Ó¥Ëー¥ëÂÞ¤ÇÊñ¤à¤Ê¤É¤·¤Æ±£¤·¡¢°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿·Ù»¡¤¬¡¢ÁÜººÂè°ì²Ý¤È´Õ¼±²Ý¤Ë¤è¤ëÁÜºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿·ë²Ì¡¢½÷¤ÎÈÈ¹Ô¤ÈÆÃÄê¤·¡¢20Æü¤Ë½÷¤Î¼«Âð¤Ç¶ÛµÞÂáÊá¤·¤¿¡£