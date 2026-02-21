¼ç±é¡¦Æ£°æÎ®À±¡¢¶¦±é¡¦¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤Î½é¶¦±é¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤ë¥é¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¡Ø¤¼¤ó¤Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡Ù¡£ËÜÆü2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤ÎÂè7ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛºÇ¿·ÏÃ¤ÏTVer¤ÇÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡ªÍ½ÁÛ¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ëÎ¢¤Î´é¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Æ¤¯¤ëµ¶Á±¼Ô¤¿¤Á¡½¡½¼¡¡¹¤È¿Í´Ö´Ø·¸¤¬Êø²õ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢¼¡¤Ê¤ë¡ÈÂÐ·èÁê¼ê¡É¤ÏºÇ½ÅÍ×ÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤·¤ÆºÇÆñ´Ø¿ÍÊª¤Ë¡£¢¡°¦¤¹¤ëºÊ¤Î¤¿¤á¡ÄµÁÊì¤È·è»à¤ÎÂÐ·è¡ªº£²ó¤ÎÂè7ÏÃ¤Ç¡¢ÎÓÅÄÏÂ¿Ã¡Ê