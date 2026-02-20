¥¹¥ê¡¼¥È¥ì¥¸¥ã¡¼¥º¡ÊTHREE TREASURES¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÅ¸¼¨¡¦¼õÃí²ñ¤òÅìµþ¡¦É½»²Æ»¤Î¡Ö¥é¥Ñ¥ó¡¦¥¨¡¦¥¢¥í¡ÊLAPIN ET HALOT¡Ë¡×¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£´ü´Ö¤Ï2·î22Æü¤«¤é2·î25Æü¤Þ¤Ç¡£°ìÈÌÆþ¾ì¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢2·î20Æü¤«¤é¥¹¥ê¡¼¥È¥ì¥¸¥ã¡¼¥º¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤â¼õÃí¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£¡Ú²èÁü¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡Û²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¡¼¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿¡ÖPrism¥·¥ê¡¼¥º¡×¤«¤é¡Ö¥è¥¦¥Ø¥¤¥ª¥ª¥Î¡ÊYOHEIOHNO¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥å¡¼¥º