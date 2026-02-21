◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート 女子1500m(大会15日目/現地20日)スピードスケートの女子1500mが20日に行われ、悲願の金メダルを目指した郄木美帆選手が6位でフィニッシュ。レース後は悔し涙を流しました。当種目の世界記録保持者であり、過去2大会連続で銀メダルを獲得。悲願の頂点を目指した戦いでした。序盤から攻めのレースで全体2位で1100mを通過しますが、終盤は伸びず。1分54秒865で6位と