Ìó30Ç¯Á°¡¢Ä¹ºê»Ô¾¾»³Ä®¤ÎÇú¿´ÃÏ¸ø±à¤ÇÈ¯·¡¤µ¤ì¤¿°ä¹ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ëÝÁá»Ô¤ÎÃËÀ­¤¬¡ÖÈïÇú»à¤·¤¿¿ÆÂ²¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÄ¹ºê»Ô¤ËÄ´ºº¤ò°ÍÍê¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢»Ô¤Ï¡Ö²óÅú¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¸½ñ¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¡£Ê¸½ñ¤Ï12ÆüÉÕ¡£°ÍÍê¼ç¤Ï¡¢ëÝÁá»Ô¤Î»³²¼¿®ºÈ¤µ¤ó¡Ê70¡Ë¡£ºòÇ¯7·î¡¢Ä¹ºê»Ô¤¬1996Ç¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ê¿ÏÂ¸ø±àÀ°È÷»ö¶È¤Ç4¡Á5ºÐ¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë°ä¹ü¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£Âç½ÇÊì¤Ç¤¢¤ëËè·§¥ß¥è¤µ¤ó¤ÎÌ¼¡¢Æ»»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤¿»³²¼¤µ¤ó¤Ï11·î¡¢