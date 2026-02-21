Ä¹ºê»ÔÊ¿ÌîÄ®¤ÎÄ¹ºê¸¶Çú»ñÎÁ´ÛÁ°¤Ë·úÎ©¤·¤¿¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¼õ¾Þ¤Îµ­Ç°Èê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä¹ºê¸¶ÇúÈïºÒ¼Ô¶¨µÄ²ñ¡ÊÄ¹ºêÈïºÒ¶¨¡Ë¤Ê¤É¤Ï18Æü¤ËÈïºÒ¶¨»öÌ³½ê¡ÊÆ±»Ô²¬Ä®¡Ë¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤­¡¢ÀßÃÖ¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£·úÎ©·×²è¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÈïÇú80Ç¯¤ò¸«¿ø¤¨¤¿»ö¶È¤È¤·¤Æ23Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Åö½é¤Ï·ûË¡9¾ò¤ÎÈê¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢24Ç¯¤ËÈïºÒ¶¨¤¬½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜ¸¶¿åÇúÈï³²¼ÔÃÄÂÎ¶¨µÄ²ñ¡ÊÈïÃÄ¶¨¡Ë¤¬¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¼ñ»Ý¤ò