Ä¹ºê¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï20Æü¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸©Æâ¤Î¸øÎ©³Ø¹»¤Î50ÂåÃËÀ­¹»Ä¹¤òÄä¿¦6¥«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¶µÍ¡¤Ë¹ßÇ¤¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£½èÊ¬¤Ï19ÆüÉÕ¡£¸©¶µ°Ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹»Ä¹¤Ï2024Ç¯6·î¡Á25Ç¯8·î¡¢¶µ¿¦°÷4¿Í¤ËÁáÄ«¤äµÙÆü¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¶ÈÌ³¤ò»Ø¼¨¤¹¤ëÅÅÏÃ¤ä¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£1Æü40·ï°Ê¾å¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¡£Á´¹»½¸²ñ¤ä¹»Ä¹¼¼¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ÆÂçÀ¼¤Ç¼¸ÀÕ¡Ê¤·¤Ã¤»¤­¡Ë¤¹¤ë¤Ê¤É°Ò°µÅª¤Ê¸ÀÆ°¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Àº¿ÀÅª¤Ê¶ìÄË