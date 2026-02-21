»½¤ä¸¨¤Î±ï¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿ºî²È5¿Í¤Ë¤è¤ë¥°¥ë¡¼¥×Å¸¡Ö»½¤È¸¨¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤Æ¡×¤¬Ä¾ÊýºÐ»þ´Û¡ÊÊ¡²¬¸©Ä¾Êý»Ô¿·Ä®¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¸¨¤ÎÈ¿Êª¤äÀ²¤ìÃå¡¢¸¨»å¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£27Æü¤Þ¤Ç¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¡£Æ±»Ô¤Î¿ÜºêÄ®¾¦Å¹³¹¤Ë¤¢¤ëÉØ¿ÍÉþÅ¹¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ä¥À¡×¤ÎÆâÆÁÄ¾Èþ¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢»½¤ä¸¨¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È½é¤á¤Æ³«¤¤¤¿¡£Åö½é¤ÏÆâÆÁ¤µ¤ó1¿Í¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤æ¤«¤é»å¤ò°ú¤¯¤è¤¦¤ËÃÎ¿Í¤Ê¤É¤òÄÌ