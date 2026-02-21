¤Ò¤È¤ê¿ÆÀ¤ÂÓ¤Ê¤É·ÐºÑÅª¤Ëº¤µç¤¹¤ë²ÈÄí¤Ë¿©ÎÁÉÊ¤ò»Ù±ç¤¹¤ëNPOË¡¿Í¡Ö¤ª¤Æ¤é¤ª¤ä¤Ä¥¯¥é¥Ö¡×¡ÊÆàÎÉ¸©¡Ë¤ÎÌîÅÄË§¼ùÍý»ö¤Ë¤è¤ë¹Ö±é²ñ¤¬28Æü¸á¸å1»þÈ¾¤«¤é¡¢Ê¡²¬¸©ÈÓÄÍ»ÔÈÓÄÍ¤Î¥³¥¹¥â¥¹¥³¥â¥ó¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£¡Ö¤ª¤Æ¤é¡Ý¡×¤Ï¡¢2013Ç¯¤ËÂçºå»Ô¤Çµ¯¤­¤¿Êì»Ò²î»à»ö·ï¤Ç¡¢Êì¿Æ¤¬¡ÖºÇ¸å¤Ë¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥á¥â¤ò»Ä¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢14Ç¯¤«¤é³èÆ°¤ò³«»Ï¡£»û¤Ø¤Î¤ª¶¡¤¨Êª¤ò¤Ò¤È¤ê¿ÆÀ¤ÂÓ¤ä»Ù±çÃÄÂÎ¤Ë¡Ö¤ª¤¹¤½