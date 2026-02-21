ÏÃÂê¤Î¥Ó¥Ù¥ë¥È¥é¥¤¥¯¤Ã¤Æ¿ÀÆàÀî¸©°ËÀª¸¶»Ô¤Î¥Ð¥Ö¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖVIVEL TRIKE¡Ê¥Ó¥Ù¥ë¥È¥é¥¤¥¯¡Ë¡×¤Ï¡¢3¿Í¾è¤ê¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 2025Ç¯¤Ë¤Ï¿·¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤äÄÉ²ÃÁõÈ÷¤òÈ÷¤¨¤¿ºÇ¿·»ÅÍÍ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ­¤ò¹â¤á¤¿ÇÉÀ¸¥â¥Ç¥ë¡ÖCOCO¥·¥ê¡¼¥º¡×¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¤µ¤é¤Ë¹­¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤òÈ÷¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ú²èÁü¡Û¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¿·¼Ö69Ëü±ß¤Î¿··¿¡Ö