º´²ì¸©¾åÊöÄ®¤Î¡Ö¤³¤É¤â¤È¥Þ¥ÞËÉºÒ¤Ê¤Ê¤¤¤í¤Î¤¿¤Í¼«¼çËÉºÒ²ñ¡×¤¬18Æü¡¢ºÒ³²»þ¤ËÆýÍÄ»ù¤ÈÊì¿Æ¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎËÉºÒ¹ÖºÂ¤òÆ±Ä®Ë·½ê¤ÎÄ®Ì±¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«¤¤¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¸©Æâ¤ÇÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤ºÒ³²¤ÎÆÃÄ§¤äÆýÍÄ»ù¤ÎÆÃÀ­¤ò³Ø¤Ó¡¢É¬Í×¤ÊÈ÷¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤¿¡£¼«¼çËÉºÒ²ñ¤Ï½õ»º»Õ¤äÊÝ°é»Î¡¢ÊÝ·ò»Õ¤é¤¬ºòÇ¯8·î¤Ë·ëÀ®¡£Æ±9·î¤ËÄ®¤«¤é¼«¼çËÉºÒÁÈ¿¥¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ°Ê¹ß¡¢½é¤á¤Æ¤ÎËÉºÒ¹ÖºÂ¤ò´ë²è¤·¤¿¡£ËÉºÒ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä½õ»º»Õ¤ä¥Û¡¼¥à¥»