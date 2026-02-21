£Î£Ù»þ´Ö¤Î½ªÈ×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥É¥ë±ß¤Ï£±£µ£µ±ß¤Á¤ç¤¦¤ÉÉÕ¶á¤Ç¤Î¿ä°Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££Î£Ù»þ´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥É¥ë°Â¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¥É¥ë±ß¤â£±£µ£´±ßÂæ¤ËÃÍ¤òÍî¤È¤¹¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£ºÇ¹âºÛ¤¬¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î¸úÎÏ¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥É¥ë°Â¤ÎÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤¿¤À¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏÊÌ¤Î¼êÃÊ¤Ë¿×Â®¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¯¡¢È½·è²óÈò¤Î¤¿¤á¤ËÍøÍÑ¤Ç¤­¤ëÊ£¿ô¤Î¼êÃÊ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë£±