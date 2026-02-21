■ミラノ・コルティナオリンピック™ショートトラック男子5000mリレー 順位決定戦（21日、アイススケートアリーナ）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会メダル数の「18」を超え過去最多更新中！ショートトラック男子5000mリレー順位決定戦が21日に行われて、日本は終始、先頭でレースを引っ張ったが、2度タッチを失敗するなど、スピードに乗れずに順位決定戦で3着、総合順位は7位となっ