±é²Î²Î¼ê¤ÎºäËÜÅßÈþ¤¬¡¢23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù(Ëè½µ·î¡Á¶âÍË13:00¡Á)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£ºäËÜÅßÈþ¡á¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÄó¶¡19ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëºäËÜ¡£ÅçÁÒÀéÂå»Ò¤µ¤ó¤ÈÃÂÀ¸Æü¤¬°ì½ï¤È¤¤¤¦±ï¤â¤¢¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤é¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤½¤¦¡£½é¤á¤Æ¤ÎºÂÄ¹¸ø±é¤Î¤È¤­¤Ë¤Ï°ì½ï¤ËËÜÆÉ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¼«Âð¤Ë¾·¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÅçÁÒ¤µ¤ó¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃåÊª¤ò