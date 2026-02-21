¿ÈÆâ¤ÎÉÔ¹¬¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿±þ¤Ç¡¢¤½¤Î²ñ¼Ò¤ÎËÜÀ­¤¬¤ï¤«¤ë¤³¤È¤â¡£Åçº¬¸©¤Î60ÂåÃËÀ­¡Ê±Ä¶È¡¿Ç¯¼ý700Ëü±ß¡Ë¤Ï¡¢º£¤«¤é20Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¡Öµ¡³£´ï¶ñÈÎÇä¤ÎÂåÍýÅ¹¡×¤Ç¤Î¾×·âÂÎ¸³¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¡¢ÃËÀ­¤ÎÉãÊý¤ÎÁÄÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢µÞî±ÄÌÌë¤ÈÁòµ·¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ÍâÆü¤Ë¤Ï»Å»ö¤Î¡ÖÆþ»¥¡×¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç»²²Ã¤Ç¤­¤Ê¤¤»Ý¤ò¼ÒÄ¹¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£¡ÊÊ¸¡§Ì«¿¿ÃÒ¿Í¡Ë¡Ö±Ä¶È¤ÏÏ¢¤ì¹ç¤¤¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â»Å»ö