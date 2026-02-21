1997Ç¯¡¢ËÍ¤¬¤Þ¤À¾®³Ø6Ç¯À¸¤Îº¢¤Î¤³¤È¡£Åö»þËÍ¤Ï¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼VI¡Ù¤ËÌ´Ãæ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Îº¢¤Ï¤â¤¦¥×¥ì¥¹¥Æ¤â½Ð¤Æ¤¿¤·¡¢Â³ÊÔ¤Î¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼VII¡Ù¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥¹¡¼¥Õ¥¡¥ß¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¦¤Á¤Ç¤Ï¼þ²óÃÙ¤ì¤Î¡ØFFVI¡Ù¤¬¼çÎÏ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊÊ¸¡§¾¾ËÜ¥ß¥¾¥ì¡ËËÜºî¤Ï¥É¥Ã¥È³¨¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤ëFFºÇ½ªºî¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤Î½¸ÂçÀ®¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¥¸¥ç¥Ö¥Á¥§¥ó¥¸¤³¤½¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¸ÄÀ­Åª¤Ê¥¸¥ç¥Ö