Snow Man¤ÎµÜ´ÜÎÃÂÀ¤¬¼ç±é¤¹¤ë4·î4Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥¿¡¼¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼¤ÈÎø¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÅÚÍË23»þ¡Ë¤ÎÄÉ²Ã¥­¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¡ÊTravis Japan¡Ë¡¢¾¡Â¼À¯¿®¡¢»³ºêÀÅÂå¡ÊÆî³¤¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢Ä¹°æÃ»¡¢Ìð¿áÆà»Ò¡¢¿åÅèô¥¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥¿¡¼¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼¤ÈÎø¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡Ù¿·¥­¥ã¥¹¥È¤¿¤ÁËÜºî¤Ï¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤ÎµÜ´ÜÎÃÂÀ¤¬±é¤¸¤ë¡È400Ç¯¸å¤ÎÌ¤Íè¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¥¤¥±¥á¥ó¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É