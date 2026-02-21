¥°¥é¥Ó¥¢¥â¥Ç¥ë¤Î±§º´Èþ¤Ê¤ª¡Ê27¡Ë¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£±§º´Èþ¤Ï¡Ö1st¼Ì¿¿½¸¡ØU¡ÙÈ¯Çä¤Þ¤Ç¤¢¤È1Æü¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÈ¯Çäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÃÎ¤·¡¢²¼Æý¥Á¥é¸«¤»¤ÎÀÖ¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤¤¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£