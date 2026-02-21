俳優川〓麻世（62）が20日、自身のブログを更新。新しい家族を紹介した。川〓は「新しい家族をご紹介しますこんにちニャンニャン新しく家族に迎えたニャンコをご紹介しますスフィンクスとマンチカンのハイブリッドバンビーノのピノです」と愛猫の写真を投稿した。続けて「スフィンクスは映画ETのモデルになった無毛で皺くちゃの描種です左目に障害はありますがとても人懐っこい子です」と紹介した。さらに「呼んだら来る