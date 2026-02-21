¹ñÏ¢½÷À­µ¡´Ø¡ÊUN¥¦¥£¥á¥ó¡Ë¤Î¥í¥´¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥­¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û¹ñÏ¢½÷À­µ¡´Ø¡ÊUN¥¦¥£¥á¥ó¡Ë¤Ï20Æü¡¢2022Ç¯2·î¤Î¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¿¯¹¶³«»Ï¤«¤éÌó4Ç¯´Ö¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Çµ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷À­¤ä¾¯½÷¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â5Àé¿Í¡¢Éé½ý¼Ô¤Ï1Ëü4Àé¿Í¤Ë¾å¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£½÷À­»Ù±çÃÄÂÎ¤ÎÂ¿¤¯¤¬»ñ¶âÆñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢³èÆ°½Ì¾®¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤·»Ù±ç³È½¼¤òÁÊ¤¨¤¿¡£³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê¬¤â´Þ¤á¤ë¤È¼ÂºÝ¤Îµ¾À·¼Ô¤Ï¤Ï¤ë¤«¤ËÂ¿¤¤¤È¤Î¸«Êý¤â