¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÃæÂ¼Íµ»Ò¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¥Þ¥¤ ¥Ñ¥ó¥À¡Êmy panda¡Ë¡×¤¬¡¢¡Ö¥¸¥é¥Õ¡Êgiraffe¡Ë¡×¤ä¡Ö¥Ñ¥¹¥¶¥Ð¥È¥ó¡ÊPASS THE BATON¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¹¥Þ¥¤¥ë¥º¤«¤éÁ´³ô¤ò¼èÆÀ¤·¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡Û¥Þ¥¤ ¥Ñ¥ó¥À¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥¤¥ë¥º¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ2012-13Ç¯½©Åß¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿§¤È¿§¡¢ÁÇºà¤ÈÁÇºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Ä¡¼¥È¡¼¥ó¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥·¥ã¥Ä¤ä¥³¡¼¥È¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤Ê¤É¥¦¥§¥¢¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¾®