²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÈøÆ£¥¤¥µ¥ª¡Ê82¡Ë¤Î28Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡ÖAngel¡×¤¬¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ºî¶Ê²È¡¦ÉÍ·½²ð»á¡Ê79¡Ë¤È¤Î½é¥¿¥Ã¥°ºî¡£ËÜ»æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¡Ö¤³¤Î¶Ê¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æº£Ç¯¤ÏÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤¾¡ª¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¢ö¤½¤¦¤µÅ·»È¤ªÁ°¤Ï²¶¤Î¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡½¡½¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿½÷À­¤Ø¤ÎÇ®¤¤Îø¿´¤ò²Î¤Ã¤¿¼ã¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£¹Ó¡¹¤·¤¤¥Ï¥¹¥­¡¼¥Ü¥¤¥¹¤Ç¶«¤Ö¤è¤¦¤Ë²Î¤¦À¼¤«¤é¤Ï¡¢82ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡£Àè