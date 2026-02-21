DeNA¤Ï21Æü¤Î¹­Åç¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÀï¡Êµ¹ÌîÏÑ¡Ë¤Çºå¿À¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤¬2ÈÖ¼ê¤ÇÂÐ³°»î¹ç½éÅÐÈÄ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£µÙÆüÊÖ¾å¤Ç¥­¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Îµ¹ÌîÏÑ¤ÇÄ´À°¡£18Æü¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÄ´»Ò¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿·½õ¤Ã¿Íº¸ÏÓ¥³¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤òÌ³¤á¡¢¥É¥é¥Õ¥È4°Ìº¸ÏÓ¤ÎÊÒ»³¡ÊHonda¡Ë¤âÆ±¤¸¤¯½éÅÐÈÄ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£