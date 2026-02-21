Åìµþ¥á¥¤¥ó¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉS¤Ï¡¢JRAÊ¿ÃÏ¶¥Áö¤Ç¤Ï2ÈÖÌÜ¤ËÄ¹¤¤¼Ç3400¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¡£AI¤Î¡ý¤Ï»Ø¿ô89¤Î¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥°¥é¥¹¡£Á°Áö¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¶¦ÏÂ¹ñÇÕ¡Ê2Ãå¡Ë¤ÇÀèÃå¤·¤¿¥Û¡¼¥¨¥ê¡¼¥È¡Ê6Ãå¡Ë¡¢¥Þ¥¤¥Í¥ë¥«¥ó¥Ñ¡¼¥Ê¡Ê7Ãå¡Ë¤¬¼¡Áö¥¹¥Ý¥Ë¥Á¾Þ¥¹¥Æ¥¤¥ä¡¼¥ºS¤Ç¥ï¥ó¥Ä¡¼¡£2Æ¬¤È¤ÏºÆÀï¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Ï¥ó¥Çº¹¤ÏÁ°¼Ô¤¬1¡¦5¢ª1¥­¥í¡¢¸å¼Ô¤¬1¥­¥í¤ÇÊÑ¤ï¤é¤º¤Èº£²ó¤ÎÊý¤¬Í­Íø¡£½Å¾ÞÌ¤¾¡Íø¤Ê¤¬¤é¥È¥Ã¥×¥Ï¥ó¥Ç57¡¦5¥­¥í¤ò²Ý¤µ¤ì¤¿¼ÂÎÏ¤òÁÇÄ¾¤Ë