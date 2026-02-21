¥ª¥á¥¬¥®¥Í¥¹¤ÏºÇÆâ1ÈÖ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£°ÂÅÄ»Õ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÏÈ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡Ê¤³¤ÎÇÏ¤Î¡ËÇúÈ¯ÎÏ¤òÀ¸¤«¤»¤ë¤«¡¢¥¸¥ç¥Ã¥­¡¼¡Ê´äÅÄ¹¯¡Ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜÈÖ¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£¶âÍËÄ«¤ÏºäÏ©¤ò¥·¥ã¡¼¥×¤ÊµÓ¤µ¤Ð¤­¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤ÈËüÁ´¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£Åö¥ì¡¼¥¹2ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ÇG1½é¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁÀ¤¦¡£