Ï¢¾¡Ãæ¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Ï1ÏÈ2ÈÖ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£»ûÅç»Õ¤Ï¡Ö¿¿¤óÃæ¤è¤êÆâ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥²¡¼¥È¤ÇÃóÎ©¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¸å¡¢E¡Ê¥À¡¼¥È¡Ë¥³¡¼¥¹¤ò¥µ¥Ã¤ÈÎ®¤·¤¿¡£¡Ö¥«¥¤¥Ð¤â¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¡£ÂÎ¤Ï14¥­¥íÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤±¤ÉÍ¢Á÷¤Ç¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£