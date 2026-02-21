¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤ÎÆüËÜÂåÉ½FW¸åÆ£·¼²ð¤Ï¡¢Àè½µËö¤Î¥º¥ë¥Æ¡¦¥ï¥ì¥Ø¥àÀï¤Ç¡¢º£µ¨¤Î¥ê¡¼¥°Àï10ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ëPK¤ò·è¤á¡¢20ºÐ¤Ë¤·¤Æ²¤½£¤ÇÆó·åÆÀÅÀ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤³¤Î°Î¶È¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØXports News¡Ù¤¬ÃíÌÜ¡£¡Ö¸åÆ£¤¬ÆüËÜ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÃæÅÄ±Ñ¼÷¤òÄ¶¤¨¤¿¡£20ºÐ¤Î²øÊªFW¤¬²¤½£¥ê¡¼¥°¤ÇÆüËÜ¿ÍºÇÇ¯¾¯¥Ë·å¥´¡¼¥ë¤Îµ­Ï¿¤ò¼ùÎ©¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Á¡¢¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë20ºÐ¤Î²øÊª¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¸½¤ì¡¢²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸