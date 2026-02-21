¥µ¥¯¥é¥È¥¥¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï8ÈÖ¡£½Å¾Þ2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿ºòÇ¯¤Î¥¹¥Ý¥Ë¥Á¾ÞµþÅÔ¶âÇÕ¤ÈÆ±¤¸4ÏÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Åìµþ¿·Ê¹ÇÕ¤«¤éÃæ1½µ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ºäÏ©¤Ç¤ÎºÇ½ªÄÉ¤¤¤Ç¤ÏÁÇ·Ú¤¤¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê»Å¾å¤¬¤ê¤ÏÎÉ¹¥¡£ËÙ»Õ¤Ï¡Ö¥ì¡¼¥¹¸å¤Î²óÉü¤Ï½çÄ´¡£µÓ¤¬¤¿¤Þ¤ì¤Ð¥À¡¼¥ÈÀï¤Ç¤âµÓ¤Ï»È¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢½é¤Îº½Àï¤Ç¤âÉÔ°Â¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡£