ºå¿À¤Î²­Æì¡¦µ¹ÌîºÂ¥­¥ã¥ó¥×¤Ë»²²ÃÃæ¤ÎÂ¼¾åðó¼ùÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤È°Ë¸¶ÎÍ¿ÍÅê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬¡¢¡ÈÆ±ÌçÂÐÃÌ¡É¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£¤È¤â¤ËÃÒÊÛ³Ø±à¡ÊÆàÎÉ¡Ë½Ð¿È¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤ò¸«¿ø¤¨¡Ö¾¡¤Á¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤Î¤¬°ìÈÖ¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À°Ë¸¶¤ËÂÐ¤·¡¢2³ØÇ¯¾å¤ÎÂ¼¾å¤¬¡Ö2¿Í¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡£¸ß¤¤¤Ë2·å¾¡¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÏÆüËÜ°ì¤Ë¤â¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¸Æ±þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¹â¹»½Ð¿È¤ÎÅê¼ê2¿Í¤¬Æ±°ì¥Á¡¼¥à¡¢Æ±°ì¥·¡¼¥º¥ó¤Ç2·å¾¡Íø¤Ê¤éµåÃÄ¤Ç¤ÏµìÀ©¸â¹ÁÃæ¡Ê¹­Åç¡Ë½Ð